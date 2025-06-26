خريس: المرحلة المقبلة صعبة وعلينا ان نكون يدا واحدة

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شدد النائب على "ضرورة تحرك الدولة السريع من أجل الضغط أكثر على العدو لتطبيق القرار 1701 والانسحاب من كافة الأراضي المحتلة"، وقال: "يجب أن يكون الجميع يداً واحدة خاصة أن المرحلة المقبلة صعبة، ففي قرى الحافة الأمامية الأهالي لم يعودوا الى منازلهم وهذا يستدعي تضامننا وتكاتفنا لأن أفضل وجوه الحرب مع العدو الاسرائيلي هو السلم الأهلي".كلام جاء خلال حفل تكريم أقامته حركة "أمل" شعبة لأعضاء الماكينة ، بحضور رئيس البلدية الدكتور حسين سرور، محمد عواضة، رئيس البلدية السابق بهيج ، عدد من القيادات الحركية والفعاليات الاجتماعية.وشكر خريس للبلدية السابقة جهودها طيلة الفترة الماضية والتي كانت قاسية في ظل عدم وجود إمكانيات، وبالرغم من ذلك استطاعت البلديات القيام بدورها على قدر المستطاع، كما أثنى على جهود الماكينة الإنتخابية، مؤكداً أن "المنافسة كانت ديموقراطية وأهلية وأخوية، وقد فازت لائحة التنمية والوفاء".كما توجّه بالشكر لفرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية التي تقوم بدورها في السلم والحرب، وقال: "لطالما كانوا في الخطوط الأمامية وقدّموا مجموعة كبيرة من خلال القيام بدورهم"، قائلاً "نعتز بأدوار الجميع خصوصاً في الجنوب".وأضاف: "في ظل الظروف التي نمر بها اليوم، والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، يقع على الجديد دور كبير في الإنماء، والمطلوب خطة عمل موضوعية وطرح برامج قابلة للتنفيذ"، مؤكداً "أنهم كجهة سياسية سيكونون في خدمة البلديات"، لافتا الى أن "موضوع الكهرباء والنفايات والمياه من أكثر الأمور التي تعاني منها البلديات، أن تتضاعف الإمكانيات"، مشيرا الى "أننا من خلال المغتربين يمكننا دعم البلدات".