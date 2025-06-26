خريس: المرحلة المقبلة صعبة وعلينا ان نكون يدا واحدة

شدد النائب علي خريس
على "ضرورة تحرك الدولة السريع من أجل الضغط أكثر على العدو الإسرائيلي
لتطبيق القرار 1701 والانسحاب من كافة الأراضي المحتلة"، وقال: "يجب أن يكون الجميع يداً واحدة خاصة أن المرحلة المقبلة صعبة، ففي قرى الحافة الأمامية الأهالي لم يعودوا الى منازلهم وهذا يستدعي تضامننا وتكاتفنا لأن أفضل وجوه الحرب مع العدو الاسرائيلي هو السلم الأهلي".
كلام خريس
جاء خلال حفل تكريم أقامته حركة "أمل" شعبة البازورية
لأعضاء الماكينة الانتخابية
، بحضور رئيس البلدية الدكتور حسين سرور، نائب الرئيس
محمد عواضة، رئيس البلدية السابق بهيج الحسيني
، عدد من القيادات الحركية والفعاليات الاجتماعية.
وشكر خريس للبلدية السابقة جهودها طيلة الفترة الماضية والتي كانت قاسية في ظل عدم وجود إمكانيات، وبالرغم من ذلك استطاعت البلديات القيام بدورها على قدر المستطاع، كما أثنى على جهود الماكينة الإنتخابية، مؤكداً أن "المنافسة كانت ديموقراطية وأهلية وأخوية، وقد فازت لائحة التنمية والوفاء".
كما توجّه بالشكر لفرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية التي تقوم بدورها في السلم والحرب، وقال: "لطالما كانوا في الخطوط الأمامية وقدّموا مجموعة كبيرة من الشهداء
خلال القيام بدورهم"، قائلاً "نعتز بأدوار الجميع خصوصاً في الجنوب".
وأضاف: "في ظل الظروف التي نمر بها اليوم، والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، يقع على المجلس البلدي
الجديد دور كبير في الإنماء، والمطلوب خطة عمل موضوعية وطرح برامج قابلة للتنفيذ"، مؤكداً "أنهم كجهة سياسية سيكونون في خدمة البلديات"، لافتا الى أن "موضوع الكهرباء والنفايات والمياه من أكثر الأمور التي تعاني منها البلديات، على أمل
أن تتضاعف الإمكانيات"، مشيرا الى "أننا من خلال المغتربين يمكننا دعم البلدات".