بالفيديو والصور... هذا ما قام به عناصر الدفاع المدنيّ عند شاطىء الجية

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في البيان الآتي:

بتوجيه من معالي والبلديات ، وبإشراف للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، تدخّلت وحدة الإنقاذ البحري في للدفاع المدني، وعناصر مركز العضوي البرّي، لمعالجة بقعة تلوّث بحري على شاطئ الجيّة، وذلك فور ورود اتصال إلى المركزية في تمام الساعة الثالثة والربع ظهر اليوم.

وقد توجّهت الفرق المختصة على الفور إلى الموقع، وأجرت كشفًا ميدانيًا تبيّن بنتيجته أن بقعة التلوّث تمتد على مساحة تُقدّر بحوالي ٣٠٠ . وتمّ العمل فورًا على محاصرة البقعة والحدّ من انتشارها، باستخدام المعدّات الخاصة بمعالجة التلوّث البحري، وذلك بالتنسيق مع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهذا التلوث الذي تبين انه نتج عن مبنى موجود على البر في تلك البقعة الجغرافية.

وفي هذا الإطار، تمّ إبلاغ بالتلوّث الحاصل، لإجراء ما تراه مناسبًا ضمن صلاحياتها، كما يجري العمل بالتعاون بين الدفاع المدني وبلدية الجيّة على إزالة التلوّث عن الشاطئ، ونقل المادة الملوّثة إلى مكان مخصّص بعيدًا عن البيئة البحرية.

وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات سحب المادة الملوّثة من سطح المياه وتجميعها في مستوعبات مخصّصة، في إطار الجهود المتواصلة للحدّ من أي ضرر بيئي محتمل واخذ عينات منها وتسليمها الى القوى الأمنية لتحديد نوع المادة الملوثة واجراء اللازم.

وتؤكّد المديرية العامة للدفاع المدني أنها ستواصل تنفيذ المهام الميدانية المطلوبة حتى التأكد من إزالة آثار التلوّث بشكل كامل، حفاظًا على سلامة والبيئة البحرية.