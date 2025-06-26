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لبنان

في هذا التوقيت... كلمة مُرتقبة لقاسم

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:14
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يتحدّث الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الخميس عند الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً، خلال مراسم إحياء ليالي شهر محرّم في مجمّع سيّد الشهداء في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
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