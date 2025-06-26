في هذا التوقيت... كلمة مُرتقبة لقاسم

يتحدّث لحزب الله، الشيخ ، اليوم الخميس عند الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً، خلال مراسم إحياء ليالي شهر محرّم في مجمّع سيّد في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

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