ملف استجرار المياه إلى المنية على طاولة النائب الخير وبلدية جديدة القيطع

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استقبل النائب ، في دارته في ، وفداً من بلدية جديدة يتقدمه رئيس البلدية الشيخ ونائبه عبدالرزاق طالب، بحث معه في ملف استجرار المياه من عيون السمك الى مناطق المنية الادارية الملزم لشركة "التاج"، ومشروع استجرار المياه لبلدة جديدة القيطع الذي تم تلزيمه خلال ولاية النائب الخير لشركة "اليمن"، بالتعاون مع بلدية جديدة القيطع والهيئة للاغاثة.وأكد النائب الخير للوفد أنه "يعمل على تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع مع رئيس الحكومة وحاكم ". (الوكالة الوطنية)