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لبنان

ملف استجرار المياه إلى المنية على طاولة النائب الخير وبلدية جديدة القيطع

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:28
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استقبل النائب أحمد الخير، في دارته في المنية، وفداً من بلدية جديدة القيطع يتقدمه رئيس البلدية الشيخ مصطفى الجعم ونائبه عبدالرزاق طالب، بحث معه في ملف استجرار المياه من عيون السمك الى مناطق المنية الادارية الملزم لشركة "التاج"، ومشروع استجرار المياه لبلدة جديدة القيطع الذي تم تلزيمه خلال ولاية النائب الخير لشركة "اليمن"، بالتعاون مع بلدية جديدة القيطع والهيئة العليا للاغاثة.
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وأكد النائب الخير للوفد أنه "يعمل على تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان". (الوكالة الوطنية)
 
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