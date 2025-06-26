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لبنان

الراعي استقبل السفير البابوي وعرض معه مواضيع كنسية

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:32
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا، وعرض معه لبعض المواضيع الكنسية. (الوكالة الوطنية)
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