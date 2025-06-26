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لبنان

أثناء مطاردة مطلوب... شاهدوا بالصور ما حصل مع الجيش عند الحدود اللبنانية-السورية

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:53
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 26 / 6 / 2025، لدى مطاردة وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.ن.) أثناء تهريبه كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية بواسطة آلية نوع بيك أب عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة الشربين - الهرمل، بادر الأخير إلى إطلاق النار نحو عناصر الدورية، فردّوا بالمثل، ما أسفر عن احتراق الآلية وانفجار الذخائر داخلها، إضافة إلى اشتعال حريق في المكان، وقد عمل الدفاع المدني على إخماده.

تجري المتابعة لتوقيف المطلوب.



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