أثناء مطاردة مطلوب... شاهدوا بالصور ما حصل مع الجيش عند الحدود اللبنانية-السورية

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بتاريخ 26 / 6 / 2025، لدى مطاردة وحدة من الجيش تؤازرها دورية من المواطن (م.ن.) أثناء تهريبه كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية بواسطة آلية نوع بيك أب عند الحدود في منطقة - ، الأخير إلى إطلاق النار نحو عناصر الدورية، فردّوا بالمثل، ما أسفر عن احتراق الآلية وانفجار الذخائر داخلها، إضافة إلى اشتعال حريق في المكان، وقد عمل الدفاع المدني على إخماده.تجري المتابعة لتوقيف المطلوب.