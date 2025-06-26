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لبنان

بالفيديو... هذا ما قالته وزيرة الشؤون الاجتماعية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات

Lebanon 24
26-06-2025 | 12:09
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كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، عبر حسابها على منصة "إكس": 

"بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية تضامنها مع كل من يواجه تحدّي الإدمان. لستم وحدكم. التعافي ممكن، والدعم متاح، وخطوة واحدة قد تكون بداية لمسار جديد نحو التعافي". 


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