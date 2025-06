بالفيديو... هذا ما قالته وزيرة الشؤون الاجتماعية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات

بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، تؤكد الاجتماعية تضامنها مع كل من يواجه تحدّي الإدمان.

لستم وحدكم. التعافي ممكن، والدعم متاح، وخطوة واحدة قد تكون بداية لمسار جديد نحو التعافي.



On the International Day Against Drug Abuse… pic.twitter.com/CGTSk5N1Wz