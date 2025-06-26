درجات الحرارة إلى ارتفاع.. متى ستنحسر موجة الحر؟

أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية Lari استمرار موجة الحر الاعتيادية حتى الاثنين المقبل وتنحسر الثلاثاء في الاول من لتصل درجات الحرارة بقاعاً الى 25 وساحلاً الى 28 ويستمر الانحسار حتى الخميس المقبل في 3 تموز، بعدها تعود درجات الحرارة الى 32 بقاعاً و29 ساحلاً. (الوكالة الوطنية)

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