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لبنان

مجلس تنفيذي جديد لنقابة الطيارين اللبنانيين

Lebanon 24
26-06-2025 | 12:45
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انتخبت نقابة الطيارين اللبنانيين، مجلسا تنفيذيا جديدا، وجاءت النتائج كالآتي:  الكابتن الن جون ديب رئيسا، الكابتن سعد دبوس نائبا للرئيس، الكابتن جان الخوري أميـــنا للســـر،  الكابتن زياد الحمصي أمين السر المساعد ، الطيار اوليفر الخوري  أمينا للصندوق، والأعضــــاء: الكابتن ايهاب سلامة، الكابتن عدنان ضيا، الكابتن ريبال الشماعي، الطيار اليو سلامة والطيار روماريو مخلوف. وللهيئة الإدارية لإدارة صنـــدوق النظام التقاعدي (Pension scheme) الكابتن يحيى دغمان والكابتن ايلي شعيا.
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