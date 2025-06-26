مجلس تنفيذي جديد لنقابة الطيارين اللبنانيين

انتخبت نقابة الطيارين اللبنانيين، مجلسا تنفيذيا جديدا، وجاءت النتائج كالآتي: الكابتن الن رئيسا، الكابتن ، الكابتن أميـــنا للســـر، الكابتن أمين السر المساعد ، الطيار الخوري أمينا للصندوق، والأعضــــاء: الكابتن ايهاب سلامة، الكابتن ، الكابتن ، الطيار اليو سلامة والطيار . وللهيئة الإدارية لإدارة صنـــدوق النظام التقاعدي (Pension scheme) الكابتن يحيى دغمان والكابتن .

Advertisement