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لبنان

بعمليّة دقيقة... إنجاز طبيّ في مستشفى مشغرة الحكومي

Lebanon 24
26-06-2025 | 12:43
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أجرى الدكتور علي الحاج عملية دقيقة في مستشفى مشغرة الحكومي، لاستئصال ورم مبيضي ضخم بوزن 10 كغ.
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وقد انضم لاحقا الدكتور عبد الحسن الحسين إلى الفريق الجراحي أثناء العملية لاستئصال المرارة بسبب التهاب حاد، ما ساهم في إنقاذ حياة مريضة من المنطقة، بدأت تتماثل للشفاء.
 
 
 
 
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