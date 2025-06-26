بعمليّة دقيقة... إنجاز طبيّ في مستشفى مشغرة الحكومي

أجرى الدكتور عملية دقيقة في ، لاستئصال ورم مبيضي ضخم بوزن 10 كغ.

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وقد انضم لاحقا الدكتور الحسين إلى الفريق الجراحي أثناء العملية لاستئصال المرارة بسبب التهاب حاد، ما ساهم في إنقاذ حياة مريضة من المنطقة، بدأت تتماثل للشفاء.