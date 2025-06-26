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لبنان

شادي السيد: لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة فورا لمدينة طرابلس لتلافي تكدس النفايات

Lebanon 24
26-06-2025 | 13:21
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عقد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد اجتماعات عدة مع نقابتي عمال بلديتي الميناء وطرابلس، في ضوء اعلان بلدية الميناء  التوقف عن جمع النفايات في المدينة، بسبب توقف شركه "لافاجات" عن معالجة النفايات في المكب.
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وقال: "كنا نود ان نطالب بلديات الفيحاء بمعالجة مجمعات النفايات في اكثر من موقع عند مداخل المدينة وفي وسط المدينة التراثية وغيرها اليوم قبل الغد ، ولكننا فوجئنا بهذا التطور  التقني الذي تقول الشركة انه ناتج من عدم توافر مادة المازوت وعدم قدرتها بالتالي على القيام بما هو مطلوب منها" .

وتوجه السيد الى الحكومة مجتمعة، مشددا على ان هذا الامر لا يقبل التسويف ولا يقبل التأجيل، وينبغي توفير الاعتمادات المالية اللازمة فورا  لمدينة طرابلس لتلافي هذا الواقع ، فيما يبدو ان البعض يعتبر ان مدينة طرابلس ليست اولوية كما يعتبر ان حقوق العمال والموظفين في القطاع العام وفي القطاع الخاص وتحديد حد ادنى مشرف للاجور هو  امر يحتمل التأجيل" .

وطالب ب "حلول سريعة، والا فإننا مضطرون الى تنفيذ اعتصامات، وهذه المرة قطع الطرقات، لان الامر لا يعني بلدية او عمالا فقط بل يعني مدن الفيحاء، وهذا امر خطير جدا، ولذلك اقتضى لفت النظر واقتضى تنبه الحكومة الى هذا الامر" .
(الوكالة الوطنية)
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