شادي السيد: لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة فورا لمدينة طرابلس لتلافي تكدس النفايات

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عقد رئيس والمستخدمين في النقيب اجتماعات عدة مع نقابتي عمال بلديتي الميناء وطرابلس، في ضوء اعلان بلدية الميناء التوقف عن جمع النفايات في المدينة، بسبب توقف شركه "لافاجات" عن معالجة النفايات في المكب.وقال: "كنا نود ان نطالب بلديات بمعالجة مجمعات النفايات في اكثر من موقع عند مداخل المدينة وفي وسط المدينة التراثية وغيرها اليوم قبل ، ولكننا فوجئنا بهذا التطور التقني الذي تقول الشركة انه ناتج من عدم توافر مادة المازوت وعدم قدرتها بالتالي على القيام بما هو مطلوب منها" .وتوجه السيد الى الحكومة مجتمعة، مشددا على ان هذا الامر لا يقبل التسويف ولا يقبل التأجيل، وينبغي توفير الاعتمادات المالية اللازمة فورا لمدينة لتلافي هذا الواقع ، فيما يبدو ان البعض يعتبر ان مدينة طرابلس ليست اولوية كما يعتبر ان حقوق العمال والموظفين في القطاع العام وفي القطاع الخاص وتحديد حد ادنى مشرف للاجور هو امر يحتمل التأجيل" .وطالب ب "حلول سريعة، والا فإننا مضطرون الى تنفيذ اعتصامات، وهذه المرة قطع الطرقات، لان الامر لا يعني بلدية او عمالا فقط بل يعني مدن الفيحاء، وهذا امر ، ولذلك اقتضى لفت النظر واقتضى تنبه الحكومة الى هذا الامر" .