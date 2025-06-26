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لبنان

من كان يقصد جنبلاط؟ مصادر تُوضح

Lebanon 24
26-06-2025 | 13:18
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قالت مصادر "إشتراكية"، إنّ "رئيس الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" السابق وليد جنبلاط اعتمد دبلوماسيّة الإيحاء من خلال إعلانه، لدفع الأحزاب إلى تسليم سلاحها".
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وأوضحت المصادر لـ"الجديد" أنّ "رسالة جنبلاط لم تكن فقط لـ"حزب الله" بل لـ"القوات اللبنانية".
 
 
 
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