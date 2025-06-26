من كان يقصد جنبلاط؟ مصادر تُوضح

قالت مصادر "إشتراكية"، إنّ " "التقدميّ الإشتراكيّ" السابق اعتمد دبلوماسيّة الإيحاء من خلال إعلانه، لدفع الأحزاب إلى تسليم سلاحها".

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وأوضحت المصادر لـ"الجديد" أنّ "رسالة لم تكن فقط لـ" " بل لـ" ".