وهاب يردّ على جنبلاط ويوجّه سؤالًا إلى هؤلاء!

نحن مع خيار الدولة منذ إنتهاء الحرب ولكن إسمح لي يا وليد بك سلاح الدروز ليس للتسليم وخاصة في هذا الظرف . لا أعرف حساباتك في هذا الأمر ولكن أتمنى على الجميع أن يعرف بأن الخطر ما زال قائماً .
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 26, 2025
نحن مع خيار الدولة منذ إنتهاء الحرب ولكن إسمح لي يا وليد بك سلاح الدروز ليس للتسليم وخاصة في هذا الظرف . لا أعرف حساباتك في هذا الأمر ولكن أتمنى على الجميع أن يعرف بأن الخطر ما زال قائماً .
لأنه أخافكم بكلمة الحق تحاولون شن حملة على البطريرك اليازجي . إلى هذا الحد تخيفكم كلمة الحق ؟. إلى هذا الحد دولتكم هشة؟.
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 26, 2025
لأنه أخافكم بكلمة الحق تحاولون شن حملة على البطريرك اليازجي . إلى هذا الحد تخيفكم كلمة الحق ؟. إلى هذا الحد دولتكم هشة؟.