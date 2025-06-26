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لبنان

وهاب يردّ على جنبلاط ويوجّه سؤالًا إلى هؤلاء!

Lebanon 24
26-06-2025 | 13:33
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في منشور جديد عبر حسابه على منصة "إكس":

"نحن مع خيار الدولة منذ إنتهاء الحرب ولكن إسمح لي يا وليد بك سلاح الدروز ليس للتسليم وخاصة في هذا الظرف . لا أعرف حساباتك في هذا الأمر ولكن أتمنى على الجميع أن يعرف بأن الخطر ما زال قائماً".

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وفي سياق منفصل، كتب وهاب في منشور سابق: "لأنه أخافكم بكلمة الحق تحاولون شنّ حملة على البطريرك اليازجي. إلى هذا الحد تخيفكم كلمة الحق ؟. إلى هذا الحد دولتكم هشة؟".
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