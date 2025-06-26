وهاب يردّ على جنبلاط ويوجّه سؤالًا إلى هؤلاء!

نحن مع خيار الدولة منذ إنتهاء الحرب ولكن إسمح لي يا وليد بك سلاح الدروز ليس للتسليم وخاصة في هذا الظرف . لا أعرف حساباتك في هذا الأمر ولكن أتمنى على الجميع أن يعرف بأن الخطر ما زال قائماً . — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) June 26, 2025 Advertisement

"نحن مع خيار الدولة منذ إنتهاء الحرب ولكن إسمح لي يا سلاح ليس للتسليم وخاصة في هذا الظرف . لا أعرف حساباتك في هذا الأمر ولكن أتمنى على الجميع أن يعرف بأن الخطر ما زال قائماً".وفي سياق منفصل، كتب في منشور سابق: "لأنه أخافكم بكلمة الحق تحاولون شنّ حملة على البطريرك . إلى هذا الحد تخيفكم كلمة الحق ؟. إلى هذا الحد دولتكم هشة؟".