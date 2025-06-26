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لبنان

إجتماع مطوّل بين باراك وبن فرحان في السعوديّة... هل كان للبنان حصّة في اللقاء؟

Lebanon 24
26-06-2025 | 13:57
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أفادت معلومات، أنّ سفير الولايات المتّحدة في تركيا والمبعوث الأميركيّ إلى سوريا توم باراك، اجتمع في الرياض مع الأمير يزيد بن فرحان في لقاء ثنائي امتدّ حتى ساعات متأخرة من الليل.
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وأضافت المعلومات أنّ الملف اللبناني حضر على الطاولة خلال إجتماع باراك وبن فرحان.
 
 
 
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