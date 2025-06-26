إجتماع مطوّل بين باراك وبن فرحان في السعوديّة... هل كان للبنان حصّة في اللقاء؟

أفادت معلومات، أنّ سفير الولايات المتّحدة في والمبعوث الأميركيّ إلى ، اجتمع في مع الأمير في لقاء ثنائي امتدّ حتى ساعات متأخرة من الليل.

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وأضافت المعلومات أنّ الملف اللبناني حضر على الطاولة خلال إجتماع وبن فرحان.