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لبنان

مساء اليوم... بيان للمجلس الأوروبيّ هذا ما جاء فيه عن لبنان

Lebanon 24
26-06-2025 | 14:39
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أصدر المجلس الأوروبيّ مساء اليوم، بيانا عقب مناقشة حول الوضع في الشرق الأوسط في العاصمة البلجيكية بروكسل.
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وجدد المجلس الأوروبي دعمه للشعب اللبناني ورحب بجهود السلطات الجديدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني.

وأكد المجلس دعم سيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها، مذكرا بالدور الأساسي الذي تؤديه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان.

كما جدد المجلس الأوروبي دعوته كافة الأطراف إلى تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني 2024 وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
 
وبخصوص إيران، قال المجلس الاوروبيّ: "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما التزاما راسخا بالسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف: "يرحب المجلس الأوروبي بوقف الأعمال العدائية، ويحثّ كافة الأطراف على الالتزام بالقانون الدولي، وضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد جديد".

وأفاد بأنه "لطالما كان الاتحاد الأوروبي واضحا في ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وضرورة امتثالها لالتزاماتها القانونية المتعلقة بالضمانات النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل المساهمة في كلّ الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف التوترات والتوصل إلى حل دائم للقضية النووية الإيرانية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات".
 
 
سوريا

أما بشأن سوريا، فقد رحب المجلس الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية مؤخرا في إطار نهج الاتحاد الأوروبي التدريجي القابل للعكس.

وأكد أهمية الانتقال السلمي والشامل في سوريا بعيدا عن التدخلات الأجنبية الضارة، وحماية حقوق السوريين من جميع الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز، وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة.

وأدان المجلس الأوروبي الهجوم الإرهابي الأخير على كنيسة مار إلياس في دمشق، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنه.

كما شدد على ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها الآمنة احتراما كاملا وفقا للقانون الدولي. (روسيا اليوم)


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