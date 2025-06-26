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لبنان

قاسم: إيران خرجت منتصرة بعد 12 يوماً من العدوان ونفتخر أننا معها

Lebanon 24
26-06-2025 | 14:59
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، إنّ "الجمهورية الإسلامية واجهت عدواناً أميركياً - إسرائيلياً لا مبرر له".
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وأضاف قاسم خلال إحياء الليلة الأولى من المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيّد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، أنّ "الهدف المركزي لإسرائيل وأميركا ضرب أي قدرة مستقلة للمقاومة أو أي اتجاه يسعى لتحرير فلسطين"، وأشار إلى أنّ "ذنب إيران الكبير أنها دعمت فلسطين والفلسطينيين من أجل أن يحرروا أرضهم".
 
 
ولفت إلى أنّ "إسرائيل كيان توسعيّ، ولن تكتفي بأراضي فلسطين كلها من دون استثناء، ولن تكتفي بالجولان السوري وما بعده"، وأضاف: "إسرائيل تُريد أن تسيطر على كل المنطقة وهي تعمل على التوسع لمصلحتها ولمصلحة أميركا".
 
 
وقال قاسم: "تبيّن من العدوان على إيران أن مهما كانت مكانة أميركا فإن كل العالم تقريباً استنكر هذا العدوان".
 
 
وأكّد أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أفشلت أهداف العدوان الثلاثة: أولاً: إلغاء التخصيب النووي وثانياً: البرنامج الصاروخي وثالثاً: إسقاط النظام واستهداف الإمام علي الخامنئي".
 
 
وشدّد قاسم على أنّ "إيران خرجت منتصرة بعد 12 يوماً من العدوان عليها، ووقف إطلاق النار هو إعلان انتصار للجمهورية الإسلامية".
 
 
وتابع أنّ "القوات المسلحة الإيرانية ومنها الحرس الثوري والقوى الأمنية وقفت صلبة في الميدان دفاعاً عن الجمهورية الإسلامية".
 
 
واعتبر قاسم أنّ "إيران ألحقت وحدها أضراراً بالكيان الذي أثبت مجدداً أنه عاجز عن أن يستمر يوماً واحداً من دون الدعم الأميركي".
 
 
وأضاف: "نحن في لبنان كـ"حزب الله" مع خيارات إيران الاستقلالية بعيداً عن الهيمنة الأميركية، ونحن نفتخر أننا مع إيران ونحن تحت لواء الإمام الخامنئي".

 
 
 
 
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