قاسم: إيران خرجت منتصرة بعد 12 يوماً من العدوان ونفتخر أننا معها

قال لـ" " الشيخ نعيم ، إنّ "الجمهورية الإسلامية واجهت عدواناً أميركياً - إسرائيلياً لا مبرر له".

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وأضاف قاسم خلال إحياء الليلة الأولى من المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيّد في الضاحية الجنوبية لبيروت، أنّ "الهدف المركزي لإسرائيل وأميركا ضرب أي قدرة مستقلة للمقاومة أو أي اتجاه يسعى لتحرير فلسطين"، وأشار إلى أنّ "ذنب الكبير أنها دعمت فلسطين والفلسطينيين من أجل أن يحرروا أرضهم".

ولفت إلى أنّ " كيان توسعيّ، ولن تكتفي بأراضي فلسطين كلها من دون استثناء، ولن تكتفي بالجولان السوري وما بعده"، وأضاف: "إسرائيل تُريد أن تسيطر على كل المنطقة وهي تعمل على التوسع لمصلحتها ولمصلحة أميركا".

وقال قاسم: "تبيّن من العدوان على إيران أن مهما كانت مكانة أميركا فإن كل العالم تقريباً استنكر هذا العدوان".

وأكّد أنّ "الجمهورية الإسلامية أفشلت أهداف العدوان الثلاثة: أولاً: إلغاء التخصيب وثانياً: البرنامج الصاروخي وثالثاً: إسقاط النظام واستهداف الإمام علي الخامنئي".

وشدّد قاسم على أنّ "إيران خرجت منتصرة بعد 12 يوماً من العدوان عليها، ووقف إطلاق النار هو إعلان انتصار للجمهورية الإسلامية".