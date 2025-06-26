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لبنان

النائب مطر يزور بلديتي الميناء والقلمون ويؤكد ضرورة تكافؤ الجهود للنهوض بالشمال

Lebanon 24
26-06-2025 | 15:24
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زار النائب إيهاب مطر، اليوم، بلديتي الميناء و القلمون، حيث التقى كلاً من الرئيسين عبد الله كبارة ورواد الحلو، وأعضاء المجلسين البلديين الجدد، مقدّماً لهم التهنئة على فوزهم في الانتخابات البلدية.
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وشدّد النائب مطر على ضرورة تكافؤ الجهود، بعيداً عن الحسابات الضيّقة، من أجل العمل لما فيه خير الميناء والقلمون، مشيراً إلى وجود العديد من التحديات والمواجهات أمامهم لإعادة إنهاض المدينة، وتوزيع الخدمات على جميع الأهالي بشكل متساوٍ.

وأكّد النائب مطر أنه سيقدّم كل ما لديه من خبرة إذا احتاجوا إلى ذلك، بالإضافة إلى وضع خدماته في تصرّفهم من أجل الوصول إلى الإنماء الحقيقي في الشمال. (الوكالة الوطنية)
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