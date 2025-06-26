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لبنان

مصلحة زراعة عكار حذرت من قطع الأشجار وبيع الحطب

Lebanon 24
26-06-2025 | 15:26
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حذّرت مصلحة زراعة عكار، من قيام بعض الأشخاص بقطع الأشجار وبيع الحطب وتكديسه أو تسويقه على جوانب الطرقات وفي الأماكن العامة، ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء، ويُشكّل تعدّياً خطيراً على الثروة الحرجية.
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وقالت في بيان:" يُمنع منعاً باتاً قطع الأشجار أو بيع ونقل الحطب من دون رخصة قانونية صادرة عن وزارة الزراعة".

واعلنت أنها ستقوم "وبتوجيهات من معالي وزير الزراعة، بمصادرة الآليات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات، وذلك بمؤازرة القوى الأمنية، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة" .
(الوكالة الوطنية)
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