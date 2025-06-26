مصلحة زراعة عكار حذرت من قطع الأشجار وبيع الحطب

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(الوكالة الوطنية)

حذّرت مصلحة زراعة ، من قيام بعض الأشخاص بقطع الأشجار وبيع الحطب وتكديسه أو تسويقه على جوانب الطرقات وفي الأماكن العامة، ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء، ويُشكّل تعدّياً خطيراً على الحرجية.وقالت في بيان:" يُمنع منعاً باتاً قطع الأشجار أو بيع ونقل الحطب من دون رخصة قانونية صادرة عن ".واعلنت أنها ستقوم "وبتوجيهات من معالي ، بمصادرة الآليات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات، وذلك بمؤازرة القوى الأمنية، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة" .