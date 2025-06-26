حركة "فتح" – مخيم برج الشمالي: ما جرى اشكال فردي تم تطويقه ومعالجته

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ردت حركة "فتح" – في بيان على ما تناقلته بعض ومواقع التواصل الاجتماعي حول "اشتباكات داخل مخيم برج الشمالي"، موضحة أن "الذي جرى هو اشكال فردي، وقد عملت القوى الوطنية والفاعليات المجتمعية على تطويقه ومعالجته بشكل فوري. وتمت المصالحة في قاعة الشهيد ، حيث تصافح الطرفان وتحلوا بروح المسؤولية والأخوة".واكد البيان المحافظة على "امن وامان أهلنا في المخيم" .وأهاب البيان بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي "تحري الدقة والموضوعية، والامتناع عن نشر اي خبار قبل التأكد من المعنيين، حفاظا على مخيماتنا من الفتن" . (الوكالة الوطنية)