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لبنان

حركة "فتح" – مخيم برج الشمالي: ما جرى اشكال فردي تم تطويقه ومعالجته

Lebanon 24
26-06-2025 | 16:50
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ردت حركة "فتح" – مخيم برج الشمالي في بيان على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول "اشتباكات داخل مخيم برج الشمالي"، موضحة أن  "الذي جرى هو اشكال فردي، وقد عملت القوى الوطنية والفاعليات المجتمعية على تطويقه ومعالجته بشكل فوري. وتمت المصالحة في قاعة الشهيد عمر عبد الكريم، حيث تصافح الطرفان وتحلوا بروح المسؤولية والأخوة". 
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 واكد البيان المحافظة على "امن وامان أهلنا في المخيم" .

وأهاب البيان بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "تحري الدقة والموضوعية، والامتناع عن نشر اي خبار قبل التأكد من المعنيين، حفاظا على مخيماتنا من الفتن" . (الوكالة الوطنية)
 
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