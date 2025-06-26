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لبنان
إلغاء رحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي.. والموضوع مجرد إعادة جدولة
Lebanon 24
26-06-2025
|
17:45
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تداول عدد من رواد
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خبراً مفاده أن بعض الرحلات من والى
مطار رفيق الحريري الدولي
ألغيت.
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وقد أفادت المعلومات أن العديد من شركات طيران الأجنبية كانت قد ألغت رحلاتها الى
الشرق الأوسط
بسبب توتر الأوضاع الأخيرة في المنطقة، وما زالت رحلاتها على الجدول حتى الآن مذكورة ولكن بصيغة الملغاة، والموضوع مجرد إعادة جدولة ولا داعي للخوف والبلبلة..
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