إلغاء رحلات من والى مطار رفيق الحريري الدولي.. والموضوع مجرد إعادة جدولة

تداول عدد من رواد خبراً مفاده أن بعض الرحلات من والى ألغيت.

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وقد أفادت المعلومات أن العديد من شركات طيران الأجنبية كانت قد ألغت رحلاتها الى بسبب توتر الأوضاع الأخيرة في المنطقة، وما زالت رحلاتها على الجدول حتى الآن مذكورة ولكن بصيغة الملغاة، والموضوع مجرد إعادة جدولة ولا داعي للخوف والبلبلة..