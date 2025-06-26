Advertisement

لبنان

الحوت: جميع رحلات الشركة تسير بشكل طبيعي

Lebanon 24
26-06-2025 | 18:14
A-
A+
Doc-P-1383227-638865839020914309.png
Doc-P-1383227-638865839020914309.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، في اتصال مع موقع "الهديل" أن "جميع رحلات الشركة تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد أي تأخير أو إلغاء في جدول الرحلات".
Advertisement

وأشار الحوت إلى أن "الشركة تلتزم بكافة معايير السلامة لضمان راحة وأمان المسافرين".
وشدّد على أن "الميدل إيست" مستمرة في تقديم خدماتها كالمعتاد"، داعياً المواطنين والمسافرين إلى الاطمئنان.
مواضيع ذات صلة
شركة الطيران العماني تعلن استئناف جدول رحلاتها بشكل طبيعي
lebanon 24
27/06/2025 05:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مطار بيروت الدولي: نعمل بشكل طبيعي ونتوقع أن تلغي الشركات الأجنبية رحلاتها تباعاً (الحدث)
lebanon 24
27/06/2025 05:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل الحوت: نقدر جهود جميع العاملين في شركة طيران الشرق الأوسط
lebanon 24
27/06/2025 05:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار : الوضع الأمني يسير بشكل طبيعي (الحدث)
lebanon 24
27/06/2025 05:57:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:06 | 2025-06-26
22:11 | 2025-06-26
22:16 | 2025-06-26
22:27 | 2025-06-26
22:29 | 2025-06-26
22:53 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24