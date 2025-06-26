الحوت: جميع رحلات الشركة تسير بشكل طبيعي

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أكّد رئيس ، في اتصال مع موقع "الهديل" أن "جميع رحلات الشركة تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد أي تأخير أو إلغاء في جدول الرحلات".وأشار إلى أن "الشركة تلتزم بكافة معايير السلامة لضمان راحة وأمان المسافرين".