في شبعا.. هذا ما فعله العدو فجر اليوم

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وجاءت هذه التطورات عقب تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية في محيط بركة نقّار، ترافقت مع إطلاق نار كثيف وأعمال حفريات في المنطقة. وأفادت المعلومات بأن النيران اندلعت في محيط البركة جرّاء النشاط العسكري.