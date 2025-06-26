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لبنان

في شبعا.. هذا ما فعله العدو فجر اليوم

Lebanon 24
26-06-2025 | 22:24
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شهدت بلدة شبعا الحدودية جنوبي لبنان، فجر اليوم، توتراً ميدانياً جديداً بعد أن نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع "الرادار" باتجاه أطراف البلدة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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وجاءت هذه التطورات عقب تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية في محيط بركة نقّار، ترافقت مع إطلاق نار كثيف وأعمال حفريات في المنطقة. وأفادت المعلومات بأن النيران اندلعت في محيط البركة جرّاء النشاط العسكري.
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