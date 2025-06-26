"ورقة عمل أميركية" حملها باراك للبدء بسياسة "الخطوة - خطوة"

Advertisement

عاد موضوع الحدود والانسحاب الاسرائيلي من ليتصدر الاهتمام. وشهدت الساعات الماضية اتصالات، سواء عبر المسؤولين في الدولة او من خلال لجنة الاشراف على وقف إطلاق النار.وتحدثت مصادر نيابية لـ«الأنباء الكويتية» عن مشاورات بين الرؤساء الثلاثة لوضع تصور موحد للرد على المطالب التي عرضها المبعوث توماس باراك في زيارته الأخيرة ، والمتوقع ان يعود إلى مجددا بعد أيام للاستماع إلى الرد اللبناني حول ما سمي «ورقه العمل الأميركية»، والتي تتعلق بمختلف جوانب الملف اللبناني من موضوع السلاح بشقيه اللبناني والفلسطيني، إلى موضوع الحدود البرية من والشرق إلى الجنوب والانسحاب الاسرائيلي.وفيما تنتظر عودة باراك إلى في النصف الأول من ، أفادت المعلومات بأنه يفضل أن يبدأ الجانب اللبناني بخطوة أولى قبل أن تقوم بالطلب من الإقدام على خطوة من جانبها، لتبدأ بذلك سياسة الخطوة ـ خطوة، وتتلاحق من الجانب اللبناني مقابل قيام إسرائيل بالانسحاب بوتيرة أسرع وبدء تسليم الأسرى والنقاش بشأن النقاط الـ13 المتنازع عليها.وفي حال سارت هذه العملية كما هو مرسوم لها، يمكن للبنان الحصول على تقديمات وحوافز من على صعيد إعادة الإعمار وتنشيط العملية الإصلاحية فيه، لكن الأمر مرهون قبل كل شيء بالبدء بتسليم السلاح شمال الليطاني كي تلي ذلك عملية الخطوة ـ خطوة.وفي المعلومات أيضا، فإن الموقف الذي تتمسك به وتصر عليه هو أن يكون الجواب اللبناني الرسمي سريعا ومن دون مواربة أو مماطلة كما حصل أكثر من مرة، باعتبار أن المجتمع الدولي مهتم بأمور أخرى، وهي فرصة برأيه على لبنان عدم تفويتها.وفي سياق التدابير الاستباقية لحفظ الأمن في الداخل، تفقد العماد رودولف هيكل مديرية المخابرات، واجتمع بمديرها العميد الركن طوني قهوجي، وناقش أبرز الصعوبات التي تواجهها، ومشاريع تطويرها المستقبلية، بحسب بيان صادر عن في الجيش. ونوه العماد هيكل «بأداء المديرية في تنفيذ العمليات الأمنية، وخصوصا في مجال مكافحة الارهاب، ما يسهم في حفظ أمن لبنان واستقراره». وشدد «على أهمية الجهوزية والوعي في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن».