جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم

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ينعقد عند الثالثة ظهر اليوم في جلسة عادية في السرايا برئاسة رئيس الحكومة لدراسة جدول أعمال من 17 بندا أبرزها مشروع قانون متعلق بتنظيم ، ومشروع مرسوم يرمي إلى إقرار الحد الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، بالإضافة إلى تعيينات وشؤون وظيفية تتعلق بالمجلس الوطني للضمان ومشيخة العقل لطائفة ، وطلب الموافقة على إبرام اتفاقيات مع وفتح اعتماد لمنح العسكريين.وتعقد جلسة عامة للمجلس النيابي الاثنين، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. ومن المتوقع ان يستحوذ القانون الخاص بالانتخابات النيابية المقبلة، على نقاش واسع لجهة اقتراع المغتربين تحديدا، في ضوء مطالبة شريحة واسعة من النواب بالإبقاء على القانون الحالي، وتمكين المغتربين من الاقتراع كل حسب دائرة نفوسه، بدلا من انتخاب ستة نواب إضافيين مخصصين للاغتراب، موزعين على الطوائف حسب الانتشار في القارات.