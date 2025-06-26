في البزالية.. حادث صدم تسبب بوفاة قاصر

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وقع حادث صدم على طريق البزالية - قضاء حيث أقدم سائق جيب على دهس المدعوة ف.ج (مواليد 2010، الجنسية) وشقيقتها الطفلة "م.ج" (مواليد 2021) أثناء عبورهما الطريق العام، ما أدى إلى إصابتهما بكسور وجروح، حسب مندوبة " ".وقد أسفر الحادث عن وفاة القاصر "ف.ج" متأثرة بإصابتها، وتم نقلهما إلى في بعلبك.على الأثر حضرت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة هوية السائق المتسبب بالحادث تمهيداً لتوقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.