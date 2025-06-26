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لبنان

في البزالية.. حادث صدم تسبب بوفاة قاصر

Lebanon 24
26-06-2025 | 22:58
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وقع حادث صدم على طريق البزالية - قضاء بعلبك حيث أقدم سائق جيب على دهس المدعوة ف.ج (مواليد 2010، سورية الجنسية) وشقيقتها الطفلة "م.ج" (مواليد 2021) أثناء عبورهما الطريق العام، ما أدى إلى إصابتهما بكسور وجروح، حسب مندوبة "لبنان24".
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وقد أسفر الحادث عن وفاة القاصر "ف.ج" متأثرة بإصابتها، وتم نقلهما إلى مستشفى دار الحكمة في بعلبك. 

على الأثر حضرت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة هوية السائق المتسبب بالحادث تمهيداً لتوقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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