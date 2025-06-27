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لبنان

في الأرجنتين.. محاكمة لبنانيين وإيرانيين غيابيا

Lebanon 24
27-06-2025 | 01:05
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أمر قاض فيدرالي أرجنتيني يوم الخميس بمحاكمة المشتبه بهم العشرة الإيرانيين واللبنانيين المتهمين في تفجير مركز الجمعية الأرجنتينية اليهودية (AMIA) عام 1994 غيابيا، مما يسمح للقضية بالمضي قدما بعد عقود من الركود القانوني.
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وطلبت الشكوى التي قدمتها عائلات ضحايا التفجير من القاضي الفيدرالي دانييل رافيكاس تطبيق قانون "المحاكمة الغيابية" الجديد في الأرجنتين في قضية "آميا"، وهو هجوم على مركز يهودي أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300 آخرين في ما يظل الهجوم الأكثر دموية على الأراضي الأرجنتينية. 

وأمر رافكاس بمحاكمة رئيس الحرس الثوري الإسلامي الحالي، أحمد وحيدي، بالإضافة إلى 9 آخرين اتهمهم المدعي العام الراحل ألبرتو نيسمان وهم: علي فلاحيان، علي أكبر ولايتي، محسن رضائي، هادي سليمانبور، محسن رباني، أحمد رضا أصغري، سلمان رؤوف سلمان، عبد الله سلمان وحسين منير مزنر.

وقال رافيكاس إن محاكمة المشتبه بهم غيابيا من شأنها أن تسمح للمحاكم "على الأقل بمحاولة الكشف عن الحقيقة وإعادة بناء ما حدث"، وفقا لصحيفة بوينس آيرس تايمز ، مضيفا أنه "من الضروري المضي قدما لمنع استمرار الإفلات من العقاب".

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