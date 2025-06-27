في الأرجنتين.. محاكمة لبنانيين وإيرانيين غيابيا

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أمر قاض فيدرالي يوم الخميس بمحاكمة المشتبه بهم العشرة الإيرانيين واللبنانيين المتهمين في تفجير مركز الجمعية الأرجنتينية (AMIA) عام 1994 غيابيا، مما يسمح للقضية بالمضي قدما بعد عقود من الركود القانوني.وطلبت الشكوى التي قدمتها عائلات ضحايا التفجير من القاضي دانييل رافيكاس تطبيق قانون "المحاكمة الغيابية" الجديد في في قضية "آميا"، وهو هجوم على مركز أسفر عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300 آخرين في ما يظل الهجوم الأكثر دموية على الأراضي الأرجنتينية.وأمر رافكاس بمحاكمة رئيس الإسلامي الحالي، أحمد وحيدي، بالإضافة إلى 9 آخرين اتهمهم الراحل ألبرتو نيسمان وهم: علي فلاحيان، علي أكبر ولايتي، محسن رضائي، هادي سليمانبور، محسن رباني، أحمد رضا أصغري، سلمان رؤوف سلمان، سلمان وحسين منير مزنر.وقال رافيكاس إن محاكمة المشتبه بهم غيابيا من شأنها أن تسمح للمحاكم "على الأقل بمحاولة الحقيقة وإعادة بناء ما حدث"، وفقا لصحيفة بوينس آيرس تايمز ، مضيفا أنه "من الضروري المضي قدما لمنع استمرار الإفلات من العقاب".