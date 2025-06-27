حنكش: اتصال إيلون ماسك بالرئيس عون رسالة فيها ترميم للثقة

كتب النائب على منصة "إكس": "اتصال بالرئيس . رسالة أبعد من المجاملة، فيها ترميم للثقة، وإشارة لبداية بناء ecosystem حقيقي للابتكارات التكنولوجية في . ثقة تُرمَّم، وبيئة تُجهَّز، وفرص تُخلق لشبابنا. لبنان قادر إذا وُجدت الإرادة والرؤية".

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