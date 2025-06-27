Advertisement

لبنان

حنكش: اتصال إيلون ماسك بالرئيس عون رسالة فيها ترميم للثقة

Lebanon 24
27-06-2025 | 01:16
A-
A+
Doc-P-1383300-638866090810572342.jpg
Doc-P-1383300-638866090810572342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب الياس حنكش على منصة "إكس": "اتصال إيلون ماسك بالرئيس جوزاف عون. رسالة أبعد من المجاملة، فيها ترميم للثقة، وإشارة لبداية بناء ecosystem حقيقي للابتكارات التكنولوجية في لبنان. ثقة تُرمَّم، وبيئة تُجهَّز، وفرص تُخلق لشبابنا. لبنان قادر إذا وُجدت الإرادة والرؤية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيلون ماسك يتصل بالرئيس عون معرباً عن مدى اهتمامه بلبنان
lebanon 24
27/06/2025 12:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الإعلام ليس ترفاً بل نريده شريكاً في ترميم الثقة ومهنياً ونزيها وملتزما بالحقيقة
lebanon 24
27/06/2025 12:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": ماسك اتصل مع ترامب قبل نشره رسالة اعتذاره
lebanon 24
27/06/2025 12:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك عبر إكس: نادم على بعض منشوراتي عن الرئيس ترامب الأسبوع الماضي
lebanon 24
27/06/2025 12:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:31 | 2025-06-27
04:30 | 2025-06-27
04:28 | 2025-06-27
04:23 | 2025-06-27
04:22 | 2025-06-27
04:17 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24