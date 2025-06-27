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لبنان

بعد رصد تحركات مشبوهة.. توقيف 3 أشخاص في البترون

Lebanon 24
27-06-2025 | 01:31
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أوقفت القوى الأمنية في البترون 3 أشخاص من الجنسية الفلسطينية، وذلك بعد ورود بلاغ من عدد من شبان المنطقة الذين رصدوا تحركات مشبوهة للموقوفين في أحد أحياء المدينة، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".
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ووفقاً لمعلومات ميدانية، لفت انتباه الشبان أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتصرفون بطريقة مريبة، خاصة أثناء اقترابهم من دراجة نارية، ما دفعهم إلى مراقبتهم عن كثب والتواصل مع الأجهزة الأمنية.

وفور تلقي البلاغ، حضرت دورية من فرع الاستقصاء إلى المكان، وعملت على توقيف المشتبه بهم، وهم: "إ.ن"، "ح.ع"، و"ع.ع"، حيث تم اقتيادهم إلى التحقيق.

وتعمل الجهات الأمنية حالياً على استجوابهم والتدقيق في احتمال تورطهم بمحاولات سرقة سابقة، خصوصاً في ظل تسجيل سرقة دراجة نارية والتوك توك في البترون خلال الأيام والأسابيع الماضية.

التحقيقات لا تزال جارية بإشراف الجهات المختصة، لكشف مدى تورط الموقوفين وتحديد ما إذا كانوا مرتبطين بعمليات السرقة السابقة في المنطقة. 
 
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