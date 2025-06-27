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لبنان

مزارع شبعا سورية؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
27-06-2025 | 01:30
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تتزايد التوقعات في الأوساط السياسية والدبلوماسية بأن يعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال الفترة المقبلة، بأن مزارع شبعا أراضٍ سورية، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على "حزب الله" وإنهاء أي حجة لبنانية تتذرع بالمطالبة بتحريرها.
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وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الإعلان المحتمل يأتي ضمن مسار تسوية إقليمية أوسع، قد تشمل إعادة ترتيب العلاقات بين سوريا وإسرائيل. 
ويُنظر إلى هذه الخطوة كضربة لخطاب "حزب الله" الذي يستند إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا كذريعة للإبقاء على سلاحه، ما سيعيد خلط الأوراق في لبنان ويضعف شرعية أي مشروع مقاوم امام الرأي العام.
 
المصدر: لبنان 24
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