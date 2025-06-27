مزارع شبعا سورية؟

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تتزايد التوقعات في الأوساط السياسية والدبلوماسية بأن يعلن الرئيس السوري ، خلال الفترة المقبلة، بأن مزارع أراضٍ ، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على " " وإنهاء أي حجة لبنانية تتذرع بالمطالبة بتحريرها.وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الإعلان المحتمل يأتي ضمن مسار تسوية إقليمية أوسع، قد تشمل إعادة ترتيب العلاقات بين وإسرائيل.ويُنظر إلى هذه الخطوة كضربة لخطاب "حزب الله" الذي يستند إلى استمرار لمزارع شبعا كذريعة للإبقاء على سلاحه، ما سيعيد خلط الأوراق في ويضعف شرعية أي مشروع مقاوم امام الرأي العام.