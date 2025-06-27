"بطاقات تسهيل مرور" صالحة بشروط

Advertisement

لفت مصدر أمني الى أن " " سوف تستمر في إصدار بطاقات تسهيل مرور صادرة عن ، وتجيز هذه البطاقة حمل السلاح على أساسها كما كان الحال عليه عندما أصدر السنة الماضية تعميما يعتبر فيه بأن بطاقة تسهيل المرور الصادرة عن مديرية المخابرات هي بمثابة ترخيص حمل سلاح، وحينها كان هناك خلاف في وجهات النظر بين القائد ووزير الدفاع ، أما اليوم فتسعى قيادة الجيش للإبقاء على هذا التعميم الذي أصدره القائد عون حينها ، وفي الوقت ذاته يبقى على قيمة هذه البطاقة ، ولكن الجديد في الموضوع أنها لن توزع أو تعطى عشوائيًا هذه المرة بل لمستحقيها حصرا.