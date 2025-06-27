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لبنان

"بطاقات تسهيل مرور" صالحة بشروط

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
27-06-2025 | 01:45
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لفت مصدر أمني الى أن "قيادة الجيش" سوف تستمر في إصدار بطاقات تسهيل مرور صادرة عن مديرية المخابرات، وتجيز هذه البطاقة حمل السلاح على أساسها كما كان الحال عليه عندما أصدر قائد الجيش السنة الماضية جوزاف عون تعميما يعتبر فيه بأن بطاقة تسهيل المرور الصادرة عن مديرية المخابرات هي بمثابة ترخيص حمل سلاح، وحينها كان هناك خلاف في وجهات النظر بين القائد ووزير الدفاع ، أما اليوم فتسعى قيادة الجيش للإبقاء على هذا التعميم الذي أصدره القائد عون حينها ، وفي الوقت ذاته يبقى على قيمة هذه البطاقة ، ولكن الجديد في الموضوع أنها لن توزع أو تعطى عشوائيًا هذه المرة بل لمستحقيها حصرا.
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المصدر: لبنان 24
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