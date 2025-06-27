مصر للطيران تستأنف تشغيل رحلاتها إلى بيروت

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أعلنت شركة ، الناقل الوطني لمصر، عن استئناف رحلاتها المباشرة من إلى .وستقوم بتشغيل رحلة يومية واحدة، تحمل الرقم MS709/MS710، مع خطط لزيادة الترددات بناءً على الطلب.وأكدت الشركة أن هذا القرار يأتي في ظل تحسن استقرار الملاحة الجوية في المنطقة.كما أعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها بين والعاصمة عمّان اعتباراً من الجمعة 27 حزيران 2025.