250 مليون دولار من البنك الدولي للبنان.. مَنْ سيتسلم هذه الأموال؟

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وافق للبنك الدولي مؤخرا على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان للمساعدة في إصلاح البنية التحتية الحيوية وإزالة الأنقاض في من الحرب.وفي هذا الإطار، أشار والمالي الدكتور عبر "" إلى ان "هذا التمويل سيكون مرتبطاً بشروط قد تشبه الشروط السابقة لما سُمي بـ"الإصلاحات المالية" وتسليم السلاح وحصره بيد الدولة للبدء بصرف هذا المبلغ لاستكمال "، مُعتبرا انه "إشارة إيجابية للبنان إذا التزمت الدولة بالشروط التي وضعت".وأوضح ان "هذا القرض وضعه التنفيذيين للبنك الدولي ولم يصل بعد إلى الإطار التنفيذي، فهذا المجلس يصدر توصيات والإطار التنفيذي هو الذي يُعد الاتفاقية والتمويل والأمر يحتاج ان تكون قد استكملت إجراءات الإصلاحات والإطمئنان إلى ان هذه الأموال ستُستخدم وتُصرف في المكان المُناسب".واعتبر أيضا ان "التمويل هو بمثابة إشارة للبنانيين الذين هم في حالة حيرة بشأن مَنْ سيتسلم ملف إعادة الإعمار ومَنْ سيتولى صرف هذه الأموال هل ستكون او او ، وربما الإعلان عن هذا القرض الآن لكي يحسم الأمر ويوضح مَنْ سيستلم هذه الأموال".