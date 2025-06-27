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لبنان

رئيس مطار بيروت: لا صحة عن إلغاء رحلات مغادرة ووافدة

Lebanon 24
27-06-2025 | 01:57
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أكد رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس إبراهيم ابو عليوي لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "المطار يعمل بشكل طبيعي، ولا صحة للأخبار  المتداولة عن إلغاء رحلات مغادرة ووافدة ".
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