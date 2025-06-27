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لبنان

لقاء بين عون وسلام في بعبدا

Lebanon 24
27-06-2025 | 02:11
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اجتمع رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، في قصر بعبدا، وذلك قبيل جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم.
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