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لبنان

افتتاح مهرجان النبيذ بنسخته العاشرة في جبيل

Lebanon 24
27-06-2025 | 02:04
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افتتحت بلدية جبيل-بيبلوس، برعاية وحضور النائب زياد الحواط، مهرجان النبيذ "جبيل بالأبيض والزهري" في نسخته العاشرة، الذي تنظمه شركة Eventions على سنسول جبيل، بمشاركة نحو 60 عارضًا من مصانع النبيذ اللبنانية، وبحضور رسمي وشعبي لافت ضم شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية، وممثلين عن الجالية والإعلام.
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حضر الافتتاح الوزير الأسبق سليم ورده، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، رئيس بلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي، رئيسة الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ ميشلين توما، المنظمة ندى فرح، إضافة إلى عدد من رؤساء البلديات والمخاتير والجمعيات.

في الكلمات الرسمية، أكدت ندى فرح أهمية استمرارية المهرجان كمنصة للترويج للنبيذ اللبناني، فيما دعت ميشلين توما الحاضرين لتذوّق النبيذ وزيارة معامل الإنتاج. وأطل رئيس الاتحاد ظافر الشاوي بكلمة مسجلة من الخارج، مشيدًا بالمهرجان كجزء من تاريخ النبيذ اللبناني.

رئيس بلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي شدد على أن المهرجان أصبح موعدًا سنويًا يكرّس ثقافة الفرح والصمود، موجهًا شكره لجميع الداعمين والمساهمين في إنجاحه، لا سيما النائب الحواط.

أما مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، فذكّر بأن جبيل كانت السبّاقة في إطلاق المعارض المحلية منذ عشر سنوات، معلنًا انطلاق موسم النشاطات الزراعية الصيفية من المدينة. وأشاد بالـ63 مصنعًا مشاركًا في المهرجان، كلٌّ منها يحمل قصة وتراثًا.

بدوره، قال النائب زياد الحواط: "من جبيل نطلق الموسم السياحي، ومن نبيذها نكرّم الصناعة اللبنانية وننتصر للفرح في وجه الصعوبات"، داعيًا اللبنانيين في الخارج إلى تمضية الصيف في وطنهم.

الحدث الأبرز تمثّل بإنزال قنينة نبيذ ضخمة من ارتفاع شاهق تحمل اسم المهرجان، وسط أجواء مبهرة أضفت لمسة فنية ساحرة على الافتتاح.

ويستمر المهرجان يومي السبت والأحد 27 و28 حزيران، متضمّنًا برنامجًا فنيًا متنوّعًا يحتفي بالنبيذ والموسيقى والحياة اللبنانية.
 

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