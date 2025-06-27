افتتاح مهرجان النبيذ بنسخته العاشرة في جبيل

Advertisement

حضر الافتتاح الوزير الأسبق سليم ورده، لوزارة الزراعة ، رئيس بلدية جبيل الدكتور ، رئيسة للكرمة والنبيذ ميشلين توما، المنظمة ندى فرح، إضافة إلى عدد من رؤساء البلديات والمخاتير والجمعيات.في الكلمات الرسمية، أكدت ندى فرح أهمية استمرارية المهرجان كمنصة للترويج للنبيذ اللبناني، فيما دعت ميشلين توما الحاضرين لتذوّق النبيذ وزيارة معامل الإنتاج. وأطل ظافر الشاوي بكلمة مسجلة من الخارج، مشيدًا بالمهرجان كجزء من تاريخ النبيذ اللبناني.رئيس بلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي شدد على أن المهرجان أصبح موعدًا سنويًا يكرّس ثقافة الفرح والصمود، موجهًا شكره لجميع الداعمين والمساهمين في إنجاحه، لا سيما النائب .أما مدير عام لويس ، فذكّر بأن جبيل كانت السبّاقة في إطلاق المعارض المحلية منذ عشر سنوات، معلنًا انطلاق موسم النشاطات الزراعية الصيفية من المدينة. وأشاد بالـ63 مصنعًا مشاركًا في المهرجان، كلٌّ منها يحمل قصة وتراثًا.بدوره، قال النائب زياد الحواط: "من جبيل نطلق الموسم السياحي، ومن نبيذها نكرّم الصناعة اللبنانية وننتصر للفرح في وجه الصعوبات"، داعيًا اللبنانيين في الخارج إلى تمضية الصيف في وطنهم.الحدث الأبرز تمثّل بإنزال قنينة نبيذ ضخمة من ارتفاع شاهق تحمل اسم المهرجان، وسط أجواء مبهرة أضفت لمسة فنية ساحرة على الافتتاح.ويستمر المهرجان يومي السبت والأحد 27 و28 حزيران، متضمّنًا برنامجًا فنيًا متنوّعًا يحتفي بالنبيذ والموسيقى والحياة اللبنانية.