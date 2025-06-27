ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Advertisement

شهدت أسعار المحروقات ارتفاعًا، الجمعة، مع إصدار والمياه جدولا جديدا.البنزين 95 أوكتان: 1,582,000 (+13000)البنزين 98 أوكتان: 1,622,000 (+14000)المازوت: 1,528,000 (+29000): 907,000 (00000)