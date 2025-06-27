Advertisement

لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
27-06-2025 | 02:14
A-
A+
Doc-P-1383325-638866125737822806.png
Doc-P-1383325-638866125737822806.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت أسعار المحروقات ارتفاعًا، صباح اليوم الجمعة، مع إصدار وزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا.
Advertisement

وباتت الأسعار الجديدة على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1,582,000 (+13000)

البنزين 98 أوكتان: 1,622,000 (+14000)

المازوت: 1,528,000 (+29000)

الغاز:  907,000 (00000)
مواضيع ذات صلة
ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
lebanon 24
27/06/2025 12:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
27/06/2025 12:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
27/06/2025 12:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
27/06/2025 12:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:31 | 2025-06-27
04:30 | 2025-06-27
04:28 | 2025-06-27
04:23 | 2025-06-27
04:22 | 2025-06-27
04:17 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24