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لبنان

هيكل يُطلع عون على إجراءات الجيش لحفظ الأمن

Lebanon 24
27-06-2025 | 02:34
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أطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية جوزاف عون على التطورات الأمنية وإجراءات الجيش لحفظ الأمن والإستقرار في البلاد.
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