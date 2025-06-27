دفاعا عن الحق.. بلدية شبعا تؤكد: أراضينا لبنانية

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وقال البلدبة في بيان:" إنّ مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة تعمدت بدماء أبنائها وأهالي العرقوب الشرفاء الذين لم يتوانوا يوماً عن الدفاع عنها بصدورهم العارية وتحملوا والتهميش بكل كرامة وثبات ، وتوجد وثائق رسمية مثبتة في وفي تؤكد هذه الحقيقة التاريخية والقانونية".أضاف البيان:" إننا في بلدية شبعا نطالب جميع السياسيين والمسؤولين بتوخي أقصى درجات المسؤولية في تصريحاتهم، والابتعاد عن مواقف قد تساهم في تعقيد الواقع الراهن أو تُستغل لتضليل الرأي العام وتخدم العدو".وأكّدت البلدية، وقوفها إلى جانب كل من يدافع عن حقوقنا الوطنية، وتعتبر أن قضية مزارع شبعا ستبقى في صلب أولوياتنا ووجداننا .تابع البيان": واذ نُعيد التأكيد على الموقف الرسمي اللبناني الموحد الذي يثبت لبنانية المزارع وندعو فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة القاضي ودولة الى إتخاذ موقف حاسم تجاه هذه القضية الوطنية".ودعت البلدية إلى رصّ الصفوف ووحدة الكلمة ونبذ أي خطاب يُستخدم للطعن في الحقوق، فمزارع شبعا ليست موضع نقاش بل عنوان من عناوين السيادة .