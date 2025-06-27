سرقة بقيمة 100 الف دولار في لبنان.. وقوى الأمن تكشف التفاصيل

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة في بلاغ أنّه "بتاريخ 20-5-2025، دخل مجهولون، بواسطة الكسر والخلع، إلى إحدى الشّركات في محلّة سنّ الفيل وسرقوا من داخلها مبلغ قُدِّرَ بـمائة ألف دولار أميركي.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلين وتوقيفهم".أضاف البلاغ:" ومن خلال الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّات أفراد العصابة، ومن بينهم المدعو ح. ح. (مواليد عام 1972، لبناني) أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالتّنسيق مع .نتيجةً للرّصد والمراقبة الدّقيقة، أوقفته دوريّة من الشّعبة المذكورة في مدينة ، وضبطت بحوزته مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي ومائة مليون ".تابع البلاغ:" وقد اعترف بتنفيذ عمليّة السّرقة من داخل الشّركة، بالاشتراك مع آخرين، وأنّه قام باستئجار سيّارة ونقل أفراد العصابة بواسطتها لتنفيذ السّرقة، وأنهم تقاسموا المبلغ المسروق فيما بينهم وكانت حصّته من العمليّة المبلغ الذي ضُبِطَ بحوزته".ختم:" أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمبلغ المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف سائر المتورطين".