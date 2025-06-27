استعدوا لـ "ويك اند" حار.. الحرارة ستصل في هذه المنطقة اللبنانية إلى 37 درجة!

Advertisement

أفاد الأب المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منطقة للبحر الأبيض المتوسط تتأثر بطقس صيفي يتحوّل الى حار بقاعاً ورطب ساحلا اعتبارا من يوم الجمعة ولغاية .أضاف: كتل حارة تتمدد من وصحراء مصر نحو وسوريا وتركيا وقبرص الأمر الذي سيحوّل اجواء الطقس في الى حارة جداً بحيث ستتراوح درجات الحرارة في الايام المقبلة بين 34 و 37 درجة وعلى الجبال الغربية بين 27 و 29 درجة، أمّا على الخط الساحلي فبين 29 و 32 درجة مع نسبة رطوبة تلامس 90%اعتبارا من مساء الأحد تنخفض الحرارة بقاعاً لتعود الى معدلاتها اي بين 32-33 وتكون الاجواء منعشة على الجبال مع ضباب محلي.الحرارة على الساحل: 29-32 نهاراً و 25 ليلاًفي البقاع: 35-37 نهاراً و 22 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 27-28 نهاراً و 19 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 24 نهاراً و 15 ليلاًالرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها بين 10 و 15 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1003hpaالرطوبة 90% ساحلا و 30% بقاعاًحرارة المياه 28 درجة.