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لبنان

استعدوا لـ "ويك اند" حار.. الحرارة ستصل في هذه المنطقة اللبنانية إلى 37 درجة!

Lebanon 24
27-06-2025 | 03:38
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تتأثر بطقس صيفي يتحوّل الى حار بقاعاً ورطب ساحلا اعتبارا من يوم الجمعة ولغاية يوم الأحد.
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أضاف: كتل حارة تتمدد من شمال شبه الجزيرة العربية وصحراء مصر نحو لبنان وسوريا وتركيا وقبرص الأمر الذي سيحوّل اجواء الطقس في البقاع الى حارة جداً بحيث ستتراوح درجات الحرارة في الايام المقبلة بين 34 و 37 درجة وعلى الجبال الغربية بين 27 و 29 درجة، أمّا على الخط الساحلي فبين 29 و 32 درجة مع نسبة رطوبة تلامس 90%
اعتبارا من مساء الأحد تنخفض الحرارة بقاعاً لتعود الى معدلاتها اي بين 32-33 وتكون الاجواء منعشة على الجبال مع ضباب محلي.

الحرارة على الساحل:  29-32 نهاراً و 25 ليلاً
في البقاع: 35-37 نهاراً و  22 ليلا 
على الجبال 1200 متر: 27-28 نهاراً و  19 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 24 نهاراً و  15 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية  الى غربية سرعتها بين 10 و 15  كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1003hpa 
الرطوبة 90% ساحلا و 30% بقاعاً
حرارة المياه 28 درجة.
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