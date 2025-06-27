انتخاب ماجد ترو رئيساً لإتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي

انتُخب، اليوم الجمعة في قائمقامية ببيت الدين، رئيس بلدية ، رئيساً لإتحاد بلديات إقليم الخروب لمدة 6 سنوات.

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كذلك، تم انتخاب رئيس بلدية نائباً لرئيس الإتحاد.

وحضر جلسة الإنتخاب 15 رئيس بلدية، وقد نال ترو 15 صوتاً خلال عملية الاقتراع، فيما حظي بالرقم نفسه.

يُشار إلى أن ترو يحظى بدعمٍ كبير من الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" ، فيما أعلن " " تأييده لترو بالتوافق مع "الإشتراكي".