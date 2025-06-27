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لبنان

انتخاب ماجد ترو رئيساً لإتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي

Lebanon 24
27-06-2025 | 03:40
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انتُخب، اليوم الجمعة في قائمقامية الشوف ببيت الدين، رئيس بلدية برجا ماجد ترو، رئيساً لإتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي لمدة 6 سنوات.
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كذلك، تم انتخاب رئيس بلدية ضهر المغارة طلعت داغر نائباً لرئيس الإتحاد.
 
 
وحضر جلسة الإنتخاب 15 رئيس بلدية، وقد نال ترو 15 صوتاً خلال عملية الاقتراع، فيما حظي داغر بالرقم نفسه.
 
 
يُشار إلى أن ترو يحظى بدعمٍ كبير من الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، فيما أعلن تيار "المستقبل" تأييده لترو بالتوافق مع "الإشتراكي".
 
 

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