تفاصيل طقس نهاية الأسبوع.. الشعور بالحرّ سيزداد!

Advertisement

أصدرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية نشرة الطقس، جاء في :يتأثر والحوض الشرقي بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر، ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين ٢٢ و ٣٠، بين ٢٠ و ٢٩، وزحلة بين ١٦و ٣٢ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة و نسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر و رياح ناشطة احيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.السبت: مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و ارتفاعها على الساحل و على الجبال مع رطوبة مرتفعة و رياح ناشطة احيانا كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.الأحد: مشمس الى قليل الغيوم و نسبة الرطوبة تبقى مرتفعة، دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال و في الداخل و رياح ناشطة احيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية و الجبلية ورياح ناشطة مع استمرار ظهورالضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.