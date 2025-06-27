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لبنان

بالصور.. إطلاق حملة رش مبيدات في العاصمة

Lebanon 24
27-06-2025 | 04:08
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أعلنت بلدية بيروت على حسابها على منصة "إكس" أنها أطلقت حملة رش مبيدات وتعقيم مستوعبات نفايات في مناطق عدة في العاصمة، ضمن جهود تحسين النظافة والصحة العامة.
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