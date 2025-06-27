بيان إسرائيليّ عن لبنان بعد "غارات الجنوب".. ماذا استهدفت؟

أعلن الجيش ، اليوم الجمعة، شن هجمات جوية ضد استهدفت موقعاً كان يُستخدم لإدارة أنظمة النيران والحماية لـ" " وذلك في منطقة - .

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وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ان هذا الموقع يعدّ جزءاً من مشروع تحت الأرض تم إخراجه عن الخدمة نتيجة غارات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، مشيراً إلى أن " رصدت محاولات لاعادة إعمار الموقع، ولذلك تمت مهاجمته".