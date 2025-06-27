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لبنان

بيان إسرائيليّ عن لبنان بعد "غارات الجنوب".. ماذا استهدفت؟

Lebanon 24
27-06-2025 | 04:23
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شن هجمات جوية ضد لبنان استهدفت موقعاً كان يُستخدم لإدارة أنظمة النيران والحماية لـ"حزب الله" وذلك في منطقة الشقيف - جنوب لبنان.
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وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ان هذا الموقع يعدّ جزءاً من مشروع تحت الأرض تم إخراجه عن الخدمة نتيجة غارات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، مشيراً إلى أن "إسرائيل رصدت محاولات لاعادة إعمار الموقع، ولذلك تمت مهاجمته".
 
 
واعتبر أدرعي أنَّ "وجود هذا الموقع ومحاولات إعماره تشكل خرقاً فاضحاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وتابع: "إن الجيش الإسرائيليّ لن يتسامح مع محاولات حزب الله العمل داخل الموقع وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".
 
 
 
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