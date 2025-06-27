وزير العدل التقى مدير المكتب الإقليمي للفرنكوفونية في لبنان والشرق الأوسط

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التقى وزير العدل المحامي قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مدير للمنظمة الدولية في والشرق الأوسط (OIF) السفير .وتم البحث في سبل التعاون المشترك وأطره في مختلف المجالات التي تعنى بها المنظمة، ومنها مهام تعزيز السلام والديموقراطية وحقوق الإنسان، والشؤون التي تهم لبنان والمنظمة.