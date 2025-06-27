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لبنان

وزير العدل التقى مدير المكتب الإقليمي للفرنكوفونية في لبنان والشرق الأوسط

Lebanon 24
27-06-2025 | 04:17
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التقى وزير العدل المحامي عادل نصار قبل ظهر  اليوم في مكتبه في الوزارة، مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية الفرنكوفونية في لبنان والشرق الأوسط (OIF) السفير ليفون أميرجانيان.
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 وتم البحث في سبل التعاون المشترك وأطره في مختلف المجالات التي تعنى بها المنظمة، ومنها مهام تعزيز السلام والديموقراطية وحقوق الإنسان، والشؤون التي تهم لبنان والمنظمة.
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