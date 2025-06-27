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لبنان

راهبات الأنطونيات في حديقة البطاركة يطلقن خدمة رعاية العجزة والمسنين

Lebanon 24
27-06-2025 | 05:43
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باشرت راهبات دير مار اسطفان الأنطونيات في حديقة البطاركة، الديمان برئاسة الأخت لينا الخوند، بخدمة العجزة والمسنين في المنطقة. وكانت أولى المحطات في حصرون حيث عقد لقاءٌ في قاعة الرعية بالتنسيق مع خادمها الخوري أنطونيوس جبارة، ومسؤولة مركز كاريتاس جيلبرت شليطا لابا والناشطة الرعوية شيرلين بولس، بحضور الراهبات غريس خوند ودلال عنتر وكلودين عساكر ومسؤولي مستوصف الخالدية للأنطونيات.
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وعرضت خلال اللقاء الأنشطة المقررة في اطار البرنامج الذي أعدته الراهبات. وتتوزّع الأنشطة بين محطات روحية وأخرى ترفيهية من خلال ألعاب ومسابقات ثقافية، الى عناية غذائية وطبية مجانية بفحوصات دورية باشراف الجهاز الطبي العامل في مستوصف الأنطونيات في الخالدية، بدعم منظمة فرسان مالطا.  تقام أيام هذه الأنشطة، بدءاً من منتصف تموز المقبل، في بيت داوود لرعاية العجزة والمسنين في موقع حديقة البطاركة، الديمان.  
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