راهبات الأنطونيات في حديقة البطاركة يطلقن خدمة رعاية العجزة والمسنين

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باشرت راهبات دير الأنطونيات في ، برئاسة الأخت لينا ، بخدمة العجزة والمسنين في المنطقة. وكانت أولى في حيث عقد لقاءٌ في قاعة الرعية بالتنسيق مع خادمها أنطونيوس جبارة، ومسؤولة مركز كاريتاس جيلبرت لابا والناشطة الرعوية شيرلين بولس، بحضور الراهبات غريس خوند ودلال عنتر وكلودين عساكر ومسؤولي مستوصف للأنطونيات.وعرضت خلال اللقاء الأنشطة المقررة في اطار البرنامج الذي أعدته الراهبات. وتتوزّع الأنشطة بين محطات روحية وأخرى ترفيهية من خلال ألعاب ومسابقات ثقافية، الى عناية غذائية وطبية مجانية بفحوصات دورية باشراف الجهاز الطبي العامل في مستوصف الأنطونيات في الخالدية، بدعم منظمة فرسان . تقام أيام هذه الأنشطة، بدءاً من منتصف المقبل، في بيت داوود لرعاية العجزة والمسنين في موقع حديقة البطاركة، الديمان.