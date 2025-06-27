المركز الإسلامي احيا ذكرى الهجرة النبوية: رحلة أظهرت التضحية

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استُهِلَّ الاحتفال بتلاوة مباركة من القرآن قدّمها شكري، تلتها كلمة ترحيبية لإمام عائشة بكار الشيخ طارق الفيل وقال:"نحتفي بذكرى عطرة محبّبة إلى قلوبنا، ذكرى هجرة الله، التي غيّرت مجرى التاريخ، وجعلت للمسلمين مجتمعًا وكيانًا ودولة، بعد أن كانوا قلةً مضطهدين لا يستطيعون إعلان شعائرهم. الهجرة كانت نضالا وتضحية، وهي تجربة نجاح عظيمة، وعلينا أن نستلهم منها الصبر والثبات".ثم تحدث فخري وقال:"تمرّ الأعوام وتبقى الهجرة النبوية أعظم الذكريات وأعطرها، فقد كانت رحلةً غيّرت معالم الدنيا، وأظهرت الإخلاص والتضحية والوفاء. لقد صبر رسول الله ثلاثة عشر عامًا في مكة دون أن يرفع سيفًا أو يردّ أذى، وعلّمنا أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبرٍ ومثابرة وألفة. إن شعار الهجرة - {لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} - يكفينا هدايةً ونورًا".أضاف: "هنيئًا لأبي بكر الصحبة، وعلينا أن نتعلّم من هذه الصحبة كيف نختار رفاقنا وندعم بعضنا البعض. أملنا بالله كبير أن يبدّل الحال إلى أحسن حال. وأشكر المركز الإسلامي ورئيسه المهندس علي نور الدين عساف وأعضاءه الكرام على هذا اللقاء ".واختُتم الاحتفال بباقة من الأناشيد قدّمتها "فرقة المحبّة".