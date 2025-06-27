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لبنان

سلام أدان الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية

Lebanon 24
27-06-2025 | 05:55
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أدان رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية.
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وكتب عبر حسابه على "اكس": "أُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في محيط النبطية، التي تمثّل خرقًا فاضحًا للسيادة الوطنية ولترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني الماضي، كما تشكّل تهديدًا للاستقرار الذي نحرص على صونه". 
 
نشاط السرايا 
 
وكان سلام استقبل، صباح اليوم في السرايا ، النائب أحمد الخير على رأس وفد من اتحاد بلديات المنية. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع الإنمائية والاحتياجات المطلبية للمنطقة، إضافة إلى سبل تفعيل المشاريع الخدماتية وتعزيز دور البلديات في تلبية حاجات المواطنين.

كما استقبل الرئيس سلام، سفير لبنان المعيّن لدى فرنسا، ربيع الشاعر، في زيارة بروتوكولية .
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