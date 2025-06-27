سلام أدان الاعتداءات الإسرائيلية على النبطية

أدان رئيس الحكومة سلام الاعتداءات على .

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وكتب عبر حسابه على "اكس": "أُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في محيط النبطية، التي تمثّل خرقًا فاضحًا للسيادة الوطنية ولترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني الماضي، كما تشكّل تهديدًا للاستقرار الذي نحرص على صونه".

نشاط السرايا

وكان سلام استقبل، في السرايا ، النائب على رأس وفد من . وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع الإنمائية والاحتياجات المطلبية للمنطقة، إضافة إلى سبل تفعيل المشاريع الخدماتية وتعزيز دور البلديات في تلبية حاجات المواطنين.



كما استقبل الرئيس سلام، المعيّن لدى ، ، في زيارة بروتوكولية .