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لبنان

سلام بحث مع وفد اتحاد بلديات المنية تعزيز المشاريع والخدمات في المنطقة

Lebanon 24
27-06-2025 | 05:58
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، صباح اليوم في السرايا ، النائب أحمد الخير على رأس وفد من اتحاد بلديات المنية. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع الإنمائية والاحتياجات المطلبية للمنطقة، إضافة إلى سبل تفعيل المشاريع الخدماتية وتعزيز دور البلديات في تلبية حاجات المواطنين.
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كما استقبل الرئيس سلام، سفير لبنان المعيّن لدى فرنسا، ربيع الشاعر، في زيارة بروتوكولية .
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