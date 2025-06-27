سلام بحث مع وفد اتحاد بلديات المنية تعزيز المشاريع والخدمات في المنطقة

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استقبل ، في السرايا ، النائب على رأس وفد من . وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع الإنمائية والاحتياجات المطلبية للمنطقة، إضافة إلى سبل تفعيل المشاريع الخدماتية وتعزيز دور البلديات في تلبية حاجات المواطنين.كما استقبل الرئيس سلام، المعيّن لدى ، ، في زيارة بروتوكولية .