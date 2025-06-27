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لبنان

بعد ورود إتّصال تحذيريّ... إخلاء حيّ بكامله

Lebanon 24
27-06-2025 | 06:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصاً تلقى إتّصالاً يدعوه إلى إخلاء منزله في بلدة صير الغربية في جنوب لبنان.
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وفيما لم يتمّ التحقّق من حقيقة التحذير، أُخلي حيّ بكامله في البلدة، كإجراء إحترازيّ.
 
 
 
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