بعد ورود إتّصال تحذيريّ... إخلاء حيّ بكامله

أفادت مندوبة " "، أنّ شخصاً تلقى إتّصالاً يدعوه إلى إخلاء منزله في بلدة صير الغربية في .

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وفيما لم يتمّ التحقّق من حقيقة التحذير، أُخلي حيّ بكامله في البلدة، كإجراء إحترازيّ.